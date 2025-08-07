На Дону 20-летнюю жительницу Запорожья осудили за пособничество ВСУ

Южный окружной военный суд приговорил 20-летнюю жительницу Запорожской области к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дарью Кулик признали виновной в подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Находясь в рядах СБУ, фигурантка в сентябре 2023 года провела фото- и видеосъемку здания места дислокации сотрудников правоохранительных органов России в Мелитополе, а после отправила отснятые материалы сотрудникам спецслужбы Украины для разработки плана поджога здания.

Далее подсудимая приобрела необходимые компоненты для изготовления зажигательной смеси по типу «коктейля Молотова», а также забрала из тайника на Братском кладбище в Мелитополе коробку с тротилом массой 1,2 кг.

При передаче взрывчатых веществ и компонентов заказчикам фигурантка была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Наталья Белоштейн