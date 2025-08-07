На Дону объемы промпроизводства скота и птицы выросли на 12,5% в 2025 году

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области в промышленном животноводстве производства скота и птицы увеличилось на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в докладе Росстата.

За шесть месяцев этого года сельскохозяйственные организации региона, не включая малые предприятия, произвели 120 тыс. т продукции в живом весе, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост отмечен в птицеводстве — производство увеличилось на 16%, достигнув 95,4 тыс. т. В секторе крупного рогатого скота (КРС) рост достиг 11%, превысив 3,9 тыс. тонн. Свиноводческие комплексы сохранили объемы производства на уровне прошлого года — 20,3 тысяч тонн.

Однако производство молока в промышленном секторе сократилось на 4%, составив 71,9 тысяч тонн по итогам полугодия.

В целом по Южному федеральному округу (ЮФО) животноводческий сектор показал рост на 4,5%, выпустив за полугодие 402,3 тыс. т продукции.

Наталья Белоштейн