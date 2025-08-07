Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксперты назвали машины, которыми дольше всего владеют автомобилисты Дона

Жители Ростовской области дольше всего владеют машинами марки Chevrolet (6,6 лет), автомобилями Opel, Mitsubishi и Daewoo (по 6,5 года), а также УАЗ (6,4 года). Такие данные приводят в пресс-службе компании «Авито Авто».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным специалистов, среди моделей дольше всего владеют LADA 2107 – 8,4 года, Hyundai Accent – более 7 лет. В топ также вошли LADA Kalina (6,9 года), Chevrolet Niva и Opel Astra (по 6,7 года).

Быстрее всего дончане расстаются с марками Geely (в среднем их меняют через 3,7 года), BMW (3,9 года) и Chery (4,2 года). Среди наиболее популярных моделей быстрее всего продают автомобилями LADA Vesta, Toyota Camry и LADA Granta. Срок владения ими составляет от 4 до 4,6 лет.

Константин Соловьев

Новости компаний Все