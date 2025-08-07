Эксперты назвали машины, которыми дольше всего владеют автомобилисты Дона

Жители Ростовской области дольше всего владеют машинами марки Chevrolet (6,6 лет), автомобилями Opel, Mitsubishi и Daewoo (по 6,5 года), а также УАЗ (6,4 года). Такие данные приводят в пресс-службе компании «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным специалистов, среди моделей дольше всего владеют LADA 2107 – 8,4 года, Hyundai Accent – более 7 лет. В топ также вошли LADA Kalina (6,9 года), Chevrolet Niva и Opel Astra (по 6,7 года).

Быстрее всего дончане расстаются с марками Geely (в среднем их меняют через 3,7 года), BMW (3,9 года) и Chery (4,2 года). Среди наиболее популярных моделей быстрее всего продают автомобилями LADA Vesta, Toyota Camry и LADA Granta. Срок владения ими составляет от 4 до 4,6 лет.

Константин Соловьев