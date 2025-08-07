Объем просроченной ипотеки в Ростовской области вырос вдвое за год

В Ростовской области на конец первого полугодия 2025 года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 3,6 млрд руб. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За год доля просроченных ипотечных кредитов в регионе увеличилась на 0,4% и составила 0,78% на конец первого полугодия 2025 года.

По данным аналитиков, ситуация с просроченными кредитами в регионах России остается неизменной. В числе лидеров по доле «плохих» кредитов (с показателями от 1 до 10%) по-прежнему Краснодарский край, а также все республики Кавказа. Кроме того, в этот список входят Тыва (2,49%), Хакасия (0,98%) и Адыгея (1,18%).

Если разделить объём просроченных долгов на количество человек, то в лидерах окажутся Тыва и Северная Осетия. В этих регионах на одного жителя приходится 6,2 и 2,8 тыс. руб. задолженности соответственно.

Также высокие показатели наблюдаются в Москве и Краснодарском крае — 1,5 и 1,7 тыс. руб. на человека. При этом средний показатель по стране составляет 1 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в январе-мае 2025 года в Ростовской области количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), составило 1,4 тыс. ед., что на 74,1% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

Наталья Белоштейн