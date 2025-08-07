Главные новости за 7 августа. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодарском крае с утра четверга, 7 августа, объявили авиационную опасность. Жители получили сигнал тревоги от РСЧС.
На территории Афипского НПЗ ликвидировали пожар после падения БПЛА.
В поселке Заречном Выселковского района Краснодарского края зафиксированы разрушения в результате падения обломков беспилотника.
Севастопольца приговорили к 14 годам за передачу данных СБУ о военной технике.
Адлерский районный суд арестовал двух жительниц Сочи по обвинению в торговле кустарным алкоголем, от которого погибли 10 человек.
Власти Анапы увеличили исковые требования к владельцам и фрахтователю потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» до 647,4 млн руб.
В Краснодаре завершили реставрацию фасада исторического особняка начала XX века на ул. Карасунской — объекта культурного наследия регионального значения.