На территории Афипского НПЗ ликвидировали пожар после падения БПЛА

На территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Северского района Краснодарского края ликвидировано возгорание, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата. По информации экстренных служб, инцидент произошел на технологической установке, предназначенной для совместной переработки газа и газового конденсата, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожару был присвоен четвертый, повышенный ранг сложности. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которым удалось локализовать распространение огня на площади 250 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 7:38, полная ликвидация пожара завершилась к 8:21. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Вячеслав Рыжков