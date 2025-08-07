Мэрия Анапы увеличила иск к владельцам «Волгонефть» до 647 млн рублей

Власти Анапы увеличили исковые требования к владельцам и фрахтователю потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» до 647,4 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Ходатайство об уточнении исковых требований, потому что продолжаются работы по очистке пляжа, поэтому сумма увеличена до 647,4 млн руб. Основания приняты те же самые, контракты заключаются»,— заявил представитель истца в суде.

Помимо этого сторона истца подала ходатайство о привлечении к гражданскому спору новых участников. В связи с этим представитель «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефть-239») попросил отложить заседание для подготовки обоснования позиции по данному вопросу. Суд объявил перерыв в заседании до 14 августа.

Ответчики в свою очередь заявили ходатайство о привлечении к делу в качестве третьих лиц САО ВСК, Международный фонд компенсации ущерба от загрязнения нефтью, «Роснефтефлот», ФБГУ «Администрация морских портов Азовского моря» (Кавказский филиал) и исполняющего обязанности капитана морского порта Кавказ Евгения Скорченко. Истец возражал против заявленного ходатайства.

Об иске мэрии Анапы к компаниям «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг» стало известно 7 марта 2025 года. Размер требований составлял 211 млн руб. Уточнялось, что власти города планировали увеличить исковые требования. В конце мая Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования местных властей и увеличил размер до 545,9 млн руб.

В июне 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск администрации Темрюкского района Краснодарского края о взыскании убытков в размере 28,3 млн руб. с владельцев танкеров «Волгонефть».

Анна Гречко