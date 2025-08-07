В Краснодаре отреставрировали фасад старинного особняка
В Краснодаре завершили реставрацию фасада исторического особняка начала XX века на ул. Карасунской — объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
«Каждый год реставрируем более ста зданий-памятников Кубани, при этом на ряде объектов проводим локальные работы, а на некоторых реализуем полный ремонтный комплекс. Проведенные мероприятия на улице Карасунской восстановили исторический архитектурный облик здания, а также обеспечили условия для его дальнейшей безопасной эксплуатации»,— заявил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.
Дом в стиле эклектики возвели в начале прошлого столетия. Первым владельцем особняка был мещанин Степан Хачкурузов. В советский период здание превратили в многоквартирное, сегодня его используют для проживания и торговли.
Мастера восстановили кирпичную кладку стен, заново оформили балконы и входную дверь, вернули строению старинные лепные украшения. Все мероприятия выполнила лицензированная организация с разрешением Министерства культуры России.
На территории Краснодарского края находится свыше 1,3 тыс. архитектурных памятников конца XIX — начала XX веков с высокой степенью износа. Владельцы объектов культурного наследия обязаны поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.
Надзор за сохранностью памятников и ходом ремонтных работ ведет региональное управление госохраны объектов культурного наследия.