Два дома повреждены в Выселковском районе Кубани после падения БПЛА
В поселке Заречном Выселковского района Краснодарского края зафиксированы разрушения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Согласно данным местных властей, в одном из частных домов выбиты стекла и зафиксированы повреждения фасада, во втором строении осколками посечены стены. Помимо этого, задет припаркованный рядом автомобиль, передает оперштаб региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работу сотрудники оперативных и профильных служб, проводится оценка нанесенного ущерба.
Ранее на территории Афипского НПЗ потушили возгорание, вызванное падением обломков БПЛА. Горела технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата.