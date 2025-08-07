Севастопольца приговорили к 14 годам за передачу данных СБУ о военной технике

Севастопольский городской суд признал 53-летнего местного жителя виновным в государственной измене. Об этом сообщает Управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина был завербован сотрудником СБУ в мессенджере с декабря 2023 по апрель 2024 года. Весной фигурант получил мобильный телефон из тайника на кладбище в Севастополе — для конспиративной связи с украинской стороной. После этого он начал собирать и передавать сведения о местах размещения военной техники и вооружения на территории города.

По версии следствия, информация предназначалась для нанесения огневого удара по объектам. Преступление квалифицировали как государственную измену.

Суд приговорил фигуранта к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на один год.

Анна Гречко