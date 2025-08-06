Главные новости за 6 августа. Сочи

Сотрудники ОМВД России по федеральной территории Сириус задержали двух жительниц Краснодарского края, которые могут быть причастны к отравлению граждан алкоголем кустарного производства. Представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Сегодня, 6 августа, морское пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М» отправилось в тестовый рейс из Сочи в Сухум. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Авиакомпания Red Wings пообещала пассажирам, которые не смогли попасть на концерт американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес из-за отмены рейса Сочи — Ереван, бесплатный перелет. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Глава Сочи Андрей Прошунин рассказал, что общий объем финансирования инвестпроектов в городе составил 650 млрд руб.

Полиция завершила расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и присвоении средств в отношении жителя Сочи, который занимал должность генерального директора управляющей компании (УК) в Адлерском районе. Об этом сообщила пресс-служба УВД курорта.

С начала 2025 года в Сочи из нелегального оборота изъяли 44 тыс. л алкоголя, сообщила пресс-служба администрации города.

В Краснодаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли действия 32-летнего жителя Сочи, который в состоянии алкогольного опьянения разбил лобовое стекло автомобиля скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.