Объем финансирования инвестпроектов в Сочи составил 650 млрд рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин рассказал, что общий объем финансирования инвестпроектов в городе составил 650 млрд руб. Его слова передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В этом году инвестпортфель курорта увеличился до 60 проектов. Их планируют реализовать до конца 2033 года. 28 проектов получили разрешения на строительство. В 2025 году планируют ввести в эксплуатацию пять объектов, в том числе пансионат «Кристалл» и оздоровительный комплекс в гостинице «Карат».

Сегодня в санаторно-курортной и туристской сферах в разных стадиях проработки находятся 44 проекта. Это порядка 73% от общего числа инициатив. Реализация проектов в этих сферах позволит создать 27 тыс. единиц номерного фонда.

На ремонт школ, детских садов и центров дополнительного образования направлен 351 млн руб. Также в организациях реализуются проекты инициативного бюджетирования.

Дмитрий Холодный