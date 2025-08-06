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Red Wings пообещала за свой счет перевезти пассажиров на концерт Дженнифер Лопес

Авиакомпания Red Wings пообещала пассажирам, которые не смогли попасть на концерт американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес из-за отмены рейса Сочи — Ереван, бесплатный перелет. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

3 августа был задержан, а затем отменен рейс WZ-4329 Сочи — Ереван. В компании пояснили, что на решение повлияли вводимые ограничения на полеты, метеоусловия, а также пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, который произошел из-за атаки украинских БПЛА.

В пресс-службе сообщили, что пассажирам бесплатно предоставят билеты, когда Дженнифер Лопес вновь будет выступать в одном из городов маршрутной сети авиакомпании. Для этого клиентам будет необходимо предоставить билет на пропущенное мероприятие и посадочный или электронный билет на отмененный рейс.

Дмитрий Холодный

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