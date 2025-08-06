В Сириусе задержали продавцов алкоголя, от которого погибли три человека

Сотрудники ОМВД России по федеральной территории Сириус задержали двух жительниц Краснодарского края, которые могут быть причастны к отравлению граждан алкоголем кустарного производства. Представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр МВД России Фото: Пресс-центр МВД России

По предварительной информации, на местном рынке «Казачий» задержанные продали домашний алкоголь нескольким гражданам. После того, как покупатели употребили спиртное, их доставили в медучреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались.

Ирина Волк отметила, что количество жертв может увеличиться. Пострадавшими также могут оказаться туристы из других регионов. Сейчас правоохранители устанавливают личность производителя, а также других лиц, которые могут быть причастны к партии алкоголя, отравившей людей.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели на рынке рейды, в ходе которых алкогольная продукция других продавцов была изъята и направлена на исследование.

Андрей Куценко