В Сочи будут судить начислявшего себе премии гендиректора УК

Полиция завершила расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и присвоении средств в отношении жителя Сочи, который занимал должность генерального директора управляющей компании (УК) в Адлерском районе. Об этом сообщила пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с октября 2022 года по февраль 2024 года обвиняемый выписывал себе премии и получал зарплату без исполнения обязанностей инженера. Таким образом он похитил вверенные ему средства, которыми распорядился по своему усмотрению. Общая сумма ущерба организации составила 2 млн руб.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Дмитрий Холодный