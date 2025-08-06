Пассажирское судно «Комета» отправилось в тестовый рейс по маршруту Сочи — Сухум

Сегодня, 6 августа, морское пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М» отправилось в тестовый рейс из Сочи в Сухум. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В ведомстве отметили, что время в пути составит 2,5 часа, вместимость судна — 120 пассажиров.

ТАСС пишет, что во время первого рейса из Сочи в Сухум в «Комете» заняты 95% пассажирских мест. После тестового рейса будет рассмотрена возможность запуска регулярного морского сообщения между городами.

В начале июня «Ъ-Кубань» писал, что скоростной катамаран «Комета 120М» имени советского космонавта Павла Поповича 1 июня вышел на маршрут Сочи — Геленджик.

Дмитрий Холодный