В Краснодаре житель Сочи в нетрезвом виде разбил лобовое стекло скорой помощи

В Краснодаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли действия 32-летнего жителя Сочи, который в состоянии алкогольного опьянения разбил лобовое стекло автомобиля скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел на улице Гимназической, куда по вызову местных жителей прибыла бригада скорой помощи. На месте медики увидели лежавшего на асфальте молодого человека. Оказав юноше первую помощь, медики выяснили, что он не нуждается в госпитализации. Когда врачи собирались покидать место оказания помощи, сочинец пнул колесо автомобиля, затем локтем разбил лобовое стекло. Молодого человека передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В пресс-службе отметили, что в Краснодарском крае Росгвардия охраняет 280 бригад скорой помощи. При возникновении нештатной ситуации медики могут вызвать наряд с помощью кнопки тревожной сигнализации.