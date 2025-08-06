В 2025 году в Сочи изъяли 44 тысячи литров нелегального алкоголя

С начала 2025 года в Сочи из нелегального оборота изъяли 44 тыс. л алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Во всех районах курорта проводятся мониторинговые мероприятия с целью противодействия незаконному обороту промышленной продукции»,— цитирует и. о. директора департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Александра Девина пресс-служба.

Вся изъятая продукция помещается на хранение в УВД по Сочи до решения суда, отметили в пресс-службе.

Дмитрий Холодный