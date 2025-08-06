ФСБ задержала экс-начальника отдела металлов «Курганмашзавода»

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали бывшего начальника отдела металлов АО «Курганмашзавод». Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа с тяжкими последствиями (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным следствия, в 2023-2025 годах руководитель отдела металлов «в стремлении извлечь выгоду» давал указания подчиненным заключать договоры только с определенным поставщиком металлопродукции из Екатеринбурга вне зависимости от цены и без поиска альтернативных заводов-изготовителей. По оценке правоохранительных органов, причиненный АО «Курганмашзавод» ущерб в результате закупки необоснованно дорогого металла превысил 29 млн руб.

Уголовное дело по материалам УФСБ возбудило и расследует следственное управление Следственного комитета России по Курганской области. В доме бывшего сотрудника предприятия прошли обыски, изъяты деньги. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.