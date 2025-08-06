Власти Италии одобрили строительство моста между Сицилией и материком

Правительство Италии окончательно одобрило строительство моста через Мессинский пролив. Он соединит материковую часть страны с островом Сицилия.

Как передает издание Today, мост протяженностью 3,6 км должен стать самым длинным однопролетным мостом в мире. На нем будут находиться по три автомобильных полосы в каждом направлении и два ряда железных дорог. Правительство Италии оценивает строительство в €13,5 млрд.

В канцелярии премьер-министра Италии сообщили, что проект принесет экономике южных регионов страны €10,3 млрд налоговых поступлений только на этапе строительства моста и позволит создать 36,7 тыс. постоянных рабочих мест. При этом Демократическая партия Италии считает решение «колоссальным расточительством» бюджета.