Пять кандидатов прошли «муниципальный фильтр» для участия в выборах губернатора Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала на выборы губернатора региона еще четырех кандидатов. Среди них — первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников, лидер фракции партии «Новые люди» в заксобрании Денис Шитов, представитель партии пенсионеров Людмила Караваева. Ранее крайизбирком зарегистрировал кандидатом на должность губернатора Пермского края действующего главу региона Дмитрия Махонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Все они представили в избирком достаточное количество подписей депутатов муниципальных образований Пермского края и, таким образом, прошли так называемый «муниципальный фильтр».

Еще шести претендентам было отказано в регистрации. Неполный список подписей представили: Вячеслав Лучников (выдвинут партией «Справедливая Россия — За правду»), Максим Гашев («Партия за справедливость!»), Михаил Дьячков («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Егор Гилев (самовыдвижение), Александр Зинин (самовыдвижение). Александр Запивалов (самовыдвижение) не сдал документы на регистрацию.

Напомним, что всем кандидатам для регистрации требовалось собрать 48 подписей депутатов в свою поддержку не менее чем из 33 муниципалитетов. А кандидатам-самовыдвиженцам, помимо этого, было необходимо представить 19 691 подпись избирателей Пермского края.