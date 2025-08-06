Под Уфой из-за ремонта закроют путепровод до 15 октября

Вблизи села Зубово с 8 августа до 15 октября на ремонт закроют путепровод над трассой Уфа — Оренбург, сообщили в пресс-службе республиканского минтранса.

«Те, кто выезжает по направлению от Зубово в Уфу смогут передвигаться по одной полосе путепровода. Водители, следующие со стороны аэропорта в Зубово, должны доехать до транспортной развязки на пересечении трасс Р-240 и М-5 «Урал», развернуться и проехать в Зубово по основному пути. Для тех, кто будет ехать со стороны Уфы в Зубово, изменений не будет»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Работы будут идти круглосуточно без праздников и выходных дней.

Венера Хисамова