Экс-главу сельсовета в Башкирии признали виновным в мошенничестве

Кушнаренковский райсуд вынес приговор бывшему главе Старотукмаклинского сельсовета Илюсу Камалову. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Приговор — четыре с половиной года лишения свободы условно со штрафом 40 тыс. руб. Также с него взыскали сумму ущерба и запретили в течение двух лет занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, осужденный, являясь главой сельсовета, заключил с предпринимателями муниципальные контракты на благоустройство территорий. Вместо них траву и сорняки вдоль дорог скосили сотрудники администрации и местные жители. 400 тыс. руб. за эти работы предприниматели вернули Илюсу Камалову, установили в суде.

В другом эпизоде, инкриминируемом осужденному, предприниматель, очистив дороги от снега, был «введен в заблуждение» и вернул главе сельсовета 90 тыс. руб.

Также, пояснили в прокуратуре, осужденный незаконно провел заседания местных депутатов, по результатам которых было принято решение о продаже без торгов земельного участка по заниженной стоимости. Также они приняли бюджет на предстоящие годы и увеличили фонд оплаты труда для дальнейшей выплаты премий.

Венера Хисамова