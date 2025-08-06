В ДНР выявлено 32 факта завышения цен на питьевую воду

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что прокуратура и Минпромторг проверили в регионе более 3 тыс. точек, продающих питьевую воду. В 32 из них было выявлено завышение цен. Господин Пушилин утверждает, что «после бесед с предпринимателями» цену на воду опустили до 3,5 руб. за литр.

25 июля правительство ДНР установило на ближайшие три месяца верхнюю границу цены на разливную воду в 3,5 руб. за литр. Такие меры были вызваны ухудшением ситуации с водоснабжением в регионе. Усилился контроль за ценами на воду и после выхода из строя Верхнекальмиусской фильтровальной станции — источника снабжения Донецка, Ясиноватой и части района Макеевки. Она попала под обстрел 29 июля.

Председатель правительства Андрей Чертков сообщал, что большинство бизнесменов снизили цены после решения правительства, остальные — закрыли продажи. По его словам, власти ДНР рассматривают введение субсидий для предпринимателей, которая могла бы покрывать разницу между себестоимостью питьевой воды и ее отпускной ценой.

Полина Мотызлевская