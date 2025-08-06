Путин сегодня обсудит с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

Сегодня президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В конце июня в Минске президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с наследным принцем ОАЭ шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном заявил, что ждет с визитом в Москву президента арабской страны. Он говорил, что поддерживает постоянный контакт со своим коллегой.

В июне лидеры двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали обострение на Ближнем Востоке. Как сообщали в Кремле, они выражали озабоченность эскалацией между Ираном и Израилем и выступали за скорейшее урегулирование спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы.

Анастасия Домбицкая