Суд в Петербурге отказал в аресте правозащитницы Елены Поповой по делу о фейках

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга не удовлетворил ходатайство об аресте правозащитницы Елены Поповой. Следствие вменяет ей распространение фейков о вооруженных силах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Попова

Фото: @stoparmy_popova Елена Попова

Фото: @stoparmy_popova

О возбуждении уголовного дела сообщило 5 августа «Движение сознательных отказчиков» (ДСО, организация признана в РФ иноагентом). Сама госпожа Попова является основателем движения. Поводом стала прямая трансляция ко дню рождения «Движения сознательных отказчиков» (организация признана в РФ иноагентом), которую правозащитница разместила в своих соцсетях.

В тот же день сотрудники ФСБ пришли к женщине с обысками. Как рассказала фигурантка Telegram-каналу «Осторожно новости», после прихода силовиков ей стало плохо, и она уехала в больницу. Заседание проходило в закрытом режиме из-за оглашения медицинских документов.

Елена Попова занимается правозащитной деятельностью более 15 лет. До основания ДСО (организация признана в РФ иноагентом) в 2014 году она была активисткой организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» (организация признана в РФ иноагентом). В июле этого года женщина заявила, что завершает заниматься активизмом из-за моральной усталости.

Никита Черненко