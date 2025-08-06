На Набережной реки Белой в Уфе планируют построить термопарк и речной вокзал

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной створом железнодорожного моста через реку Белую в районе улицы Правая Белая, улицами Набережной, Пугачева и береговой линией, следует из постановления мэрии.

Площадь территории — 101,1 га. На ней расположены индивидуальные жилые дома и садовые участки, многоквартирные жилые дома средней этажности и здание спортивно-оздоровительного центра «Юность».

Планируется снести индивидуальные жилые дома и изъять у 24 вледельцев земельные участки, на которых находятся 14 индивидуальных жилых домов, коммунально-складские и промышленные объекты.

Жилищное строительство на территории проектом не предусмотрено. К 2031 году планируется разместить на ней спортивную площадку, парк, речной вокзал и ресторан, кафе, площадку для пляжного волейбола, термопарк с открытыми бассейнами, нестационарный бассейн, два административных здания, туристическо-информационный центр, общественный туалет, пункт полиции, медпункт, а также две котельных, пожарный резервуар, очистные сооружения и другое. Сейчас на территории расположены пять остановок общественного транспорта, проектом предлагается установить еще четыре.

Спроектирована сеть транспортная сеть: по Набережной улице, Пугачева, Менделеева, Октябрьской Революции, Заки Валиди и новой улице будут ходить автобусы, вдоль акватории реки Белой планируется трафик водного транспорта с остановочными пирсами.

Проектом предусмотрено размещение 1,15 тыс. машино-мест, в числе которых 350 крытых и 800 открытых.

Майя Иванова