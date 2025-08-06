В Башкирии объем выданных автокредитов за год сократился почти вдвое

В первом полугодии этого года банки Башкирии выдали 19,3 млрд руб. автокредитов, что на 49% меньше, чем за тот же период 2024 года (37,9 млрд руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 15 регионов-лидеров в этой сфере розничного кредитования больше всего средств с января по июнь этого года было выдано в Москве (52,5 млрд руб.), Московской области (46,5 млрд руб.), Санкт-Петербурге (31,3 млрд руб.), Краснодарском крае (29 млрд руб.) и Татарстане (28 млрд руб.).

Сильнее всего сократились объемы выданных автокредитов в Ростовской (-57,2%) и Московской областях (-54,5%), Москве (-54,4%), Санкт-Петербурге (-53,6%) и Ленобласти (-52,2%).

Всего в стране в первом полугодии текущего года выдано автокредитов на 576,5 млрд руб. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 трлн руб.).

Как считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, уменьшение выдачи автокредитов в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло из-за роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Также этому способствовало ограничение выдачи автокредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (более 50%) в середине прошлого года, отмечает он.

Майя Иванова