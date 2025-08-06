РБК: ОСК сокращает персонал рыбинского «Вымпела»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сократит часть сотрудников рыбинского судостроительного завода «Вымпел», сообщил РБК со ссылкой на источники.

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«В связи с отсутствием производственных объемов на заводе и необходимостью приведения численности персонала в соответствие с текущей загрузкой принято решение о сокращении части сотрудников. Корпорация и руководство завода принимают меры для трудоустройства высвобождаемых работников. Завод "Вымпел" и ОСК выполнят все обязательства по социальным гарантиям и компенсациям»,— приводит издание слова представителя ОСК.

По информации издания, на заводе уволят менее 5% сотрудников, сокращения затронут вспомогательный персонал и не коснутся производственного персонала. К настоящему моменту уведомления о сокращениях получили 33 человека, всего на заводе работают 950 сотрудников. На заводе комментировать ситуацию не стали, «Ъ-Ярославль» направил официальный запрос в ОСК.

Завод «Вымпел» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации и производит ракетные и патрульные катера, а также различные суда из стали и алюминиево-магниевых сплавов.

Алла Чижова