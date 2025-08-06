К 2030 году планируется разработать новый генплан Нижнего Новгорода

Новый генеральный план Нижнего Новгорода планируется разработать к 2030 году. По данным нижегородского минграда, этот документ должен определить стратегию развития города на дальнейшие года.

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В 2025/27 годах будет идти сбор данных и материалов. В эти же годы планируется провести масштабную ревизию изменений, внесенных в действующий генплан.

В 2027 году начнется основной этап разработки нового генплана. Утвердить его планируется в 2030 году.

Действующий генеральный план Нижнего Новгорода был принят в 2010 году.

Андрей Репин