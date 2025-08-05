Главные новости за 5 августа. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону намерены ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центральной части города. В ходе встречи представителей власти с операторами кикшеринга, как отметили в ведомстве, обсуждались возможные меры по ограничению использования СИМ в центре города.

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы одного из участников украинского нацбатальона Ярослава Черняка за работу на террористическую организацию. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Александр Шелаков назначен новым руководителем департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

В Таганроге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего отделением больницы, которого подозревают по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о заведующем отделением ОСУ (общесоматического отделения) городской больнице № 3 Юрии Патикине.

В Самарском сельском поселении новым председателем собрания депутатов избрали Геннадия Гуру.

Разрешения на строительство снова выдают в Ростове-на-Дону. По словам чиновника, после разработки нормативных документов разрешения получили 36 многоквартирных домов.