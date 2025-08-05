В Ростове-на-Дону назначен руководитель департамента архитектуры и строительства

Александр Шелаков назначен новым руководителем департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону. О кадровом решении сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

«Перед новым директором департамента стоят серьезные задачи. Мы уходим от точечной застройки и курс задан на комплексное развитие территорий. И эти преобразования должны быть заметны нашим жителям. Впереди большая работа по согласованию и внедрению дизайн-кода города»,— акцентировал господин Скрябин.

Александр Шелаков имеет юридическое образование. В администрации Ростова он трудится с 2014 года, начинал карьеру в отделе судебно-правовой работы правового управления. С 2015 года работал в департаменте координации строительства и перспективного развития, где прошел путь от главного специалиста до заместителя директора по строительству.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что предыдущий глава департамента архитектуры Глеб Мельников в июне 2025 года получил назначение на должность заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Валентина Любашенко