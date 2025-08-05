Путин приветствовал участников фестиваля оперы и балета «Херсонес»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес», который проходит в Севастополе с 5 по 8 августа в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

В послании Владимир Путин отметил, что фестиваль объединяет на своей сцене звезд мировой оперной и балетной сцены, а также талантливую молодежь. Он подчеркнул, что форум славится «радушием и особой, одухотворенной атмосферой», а также впечатляет насыщенной и содержательной программой. По его словам, фестиваль щедро дарит публике возможность насладиться настоящим искусством и красотой древнего города.

Президент выразил уверенность, что нынешний фестиваль пройдет на высокой творческой ноте и станет значимым праздничным событием для жителей и гостей Севастополя и Республики Крым. В заключение он пожелал всем участникам и зрителям ярких, незабываемых эмоций, хорошего настроения и всего самого доброго.

Открытие фестиваля ознаменовал балет Игоря Моисеева с программой «Танцы народов мира», воссоздающей образы и культуру различных народов. Фестиваль «Херсонес» уже девятый год подряд привлекает внимание ценителей искусства своими масштабными и вдохновляющими мероприятиями.