«Орби» показывает зубы

Футбольный клуб «Орби» из Тбилиси намерен подать в суд на своего бывшего игрока Вахо Бедошвили и нижегородский клуб «Пари НН». Поводом для этого стал переход футболиста из грузинского клуба в нижегородский. В «Орби» утверждают, что вели переговоры о трансфере игрока с европейскими клубами и когда договоренности были уже достигнуты, Вахо Бедошвили неожиданно уехал в Нижний Новгород. В «Пари НН» считают, что выкупили игрока законно, воспользовавшись информацией, которой не было у других покупателей. В нижегородском клубе уверены, что оспорить переход игрока грузинский клуб не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Грузинский футбольный клуб «Орби» (Тбилиси) намерен подать в суд на нижегородский «Пари НН» и своего бывшего игрока Вахо Бедошвили. Поводом для этого стал переход футболиста из грузинского клуба в нижегородский. Об этом говорится в официальном заявлении «Орби», которое клуб распространил в социальных сетях. По данным «Орби», у Вахо Бедошвили был заключен контракт с клубом, который истекает 31 декабря 2026 года. После участия игрока в чемпионате Европы в составе сборной Грузии в «Орби» получили несколько официальных предложений от западных клубов по его трансферу. С одним из них «Орби» и Вахо Бедошвили совместно согласовали условия трансфера. Трудовой договор и контракты были готовы к подписанию, но игрок неожиданно уехал в Россию без согласия грузинского клуба, и с ним невозможно связаться.

«Несколько дней назад мы получили уведомление о том, что игрок в одностороннем порядке расторг контракт и зарегистрирован в российском футбольном клубе „Пари Нижний Новгород“. Действия как игрока, так и „Пари НН“ нарушают регламент FIFA и законные интересы нашего клуба. Исходя из сложившейся ситуации, мы приняли решение обратиться в соответствующий орган FIFA и начать судебный спор против игрока и российского клуба»,— говорится в сообщении «Орби».

По словам самого Вахо Бедошвили, на его решение присоединиться к «Пари НН» большое влияние оказала фигура главного тренера нижегородского клуба Алексея Шпилевского, который «умеет работать с молодежью». Он также отметил, что в РПЛ выступало много игроков из Грузии: «Последний пример перед глазами — Хвича Кварацхелия. Он круто проявил себя в РПЛ, а затем сделал шаг в мировой футбол, заиграл в Napoli, Paris Saint-Germain, стал победителем Лиги чемпионов. Его пример вдохновляет и мотивирует. Показывает, что, выбрав такой путь, все возможно». Еще одним фактором, повлиявшим на выбор футболиста, стало то, что в Нижегородской области живут его родственники. Он надеется, что это сделает процесс адаптации более легким, чем в любом другом европейском клубе.

Комментируя заявление грузинского клуба, спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил, что нижегородский клуб выкупил игрока абсолютно законно.

«У Вахо Бедошвили была прописанная сумма отступных в контракте, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и „Гареджи“ (грузинский футбольный клуб, где Вахо Бедошвили играл на правах аренды — „Ъ“). В отличие от других клубов, которые также претендовали на игрока, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались опцией выкупа. Таким образом, нам удалось выиграть конкуренцию за футболиста. Возможно, „Орби“ хотел заработать на игроке больше денег, чем это было предусмотрено в сумме отступных»,— отметил господин Удальцов (цитата по ТАСС).

По его словам, в «Пари НН» считают, что у противоположной стороны нет оснований для того, чтобы оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами. Деньги за игрока в полном объеме поступили в грузинский клуб «Орби». В нижегородском клубе уточнили, что пункт об отступных в контракте Вахо Бедошвили позволял любому клубу выкупить права на этого игрока.

«Мы рады, что Вахо Бедошвили присоединился к «Пари НН». Это молодой талантливый футболист, игрок молодежной сборной Грузии. У него есть потенциал, который мы рассчитываем раскрыть. Довольны, что удалось подписать с Бедошвили контракт и что он становится частью нашей команды»,— заявил господин Удальцов.

«Пари НН» сообщил о том, что полностью выкупил у тбилисского «Орби» права на 21-летнего полузащитника Вахо Бедошвили 4 августа. Контракт с игроком рассчитан на три года. Он является воспитанником тбилисского «Динамо». В Эровнули Лиге (высший дивизион Грузии) Вахо Бедошвили провел 18 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Также он выступает за молодежную сборную Грузии.

Андрей Репин