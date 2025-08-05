Суду пристроили финансовую платформу

Арбитражный суд Нижегородской области привлек АО «ВТБ Регистратор» соответчиком по иску миноритариев бывшего Саровбизнесбанка, присоединенного к ВТБ. Истцы Belenfield Investments Limited и ООО «Центр-К» оспаривают перевод акций на счет Коми без регистрации перехода права собственности, требуют выплатить им 384,1 млн руб. ущерба и установить рыночную стоимость акций, которые Замоскворецкий суд передал республике в счет погашения ущерба по уголовному делу бывшего губернатора Вячеслава Гайзера. При этом истцы фигурировали в «деле Гайзера» как организации, через которые выводили средства госкомпаний, а Саровбизнесбанк обязали выплатить Коми 345,4 млн руб. дивидендов, которые миноритарии посчитали своей прибылью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миноритарии бывшего Саровбизнесбанка продолжают спорить об убытках

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Миноритарии бывшего Саровбизнесбанка продолжают спорить об убытках

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области привлек АО «ВТБ Регистратор» соответчиком в споре вокруг акций бывшего Саровбизнесбанка, присоединенного к ВТБ через БМ-Банк. Иск к комитету имущества Коми подали миноритарные акционеры Belenfield Investments Limited и ООО «Центр-К». Они оспаривают перевод на баланс республики принадлежавших им акций в счет погашения ущерба по уголовному делу бывшего губернатора Вячеслава Гайзера. Как писал „Ъ“ , в 2019 году экс-главу региона осудили на 11 лет лишения свободы за получение взяток, мошенничество и отмывание денег, вместе с ним по уголовному делу проходили еще 12 бизнесменов и чиновников, а Belenfield Investments Limited и «Центр-К» фигурировали в уголовном деле как структуры, аффилированные с руководством республики, через которые выводились активы госкомпаний. Замоскворецкий суд в ноябре 2023 года постановил передать республике акции миноритариев Саровбизнесбанка для погашения ущерба, ранее в 2022 году Сыктывкарский городской суд взыскал с фигурантов уголовного дела 1,5 млрд руб. за присвоение 100% акций Зеленецкой птицефабрики.

Позднее комитет имущественных и земельных отношений Коми взыскал с Саровбизнесбанка по акциям миноритариев Belenfield Investments Limited и «Центр-К» 345,4 млн руб. дивидендов за 2014–2017 годы. Речь идет о выплатах по 177,4 млн руб. по именным бездокументарным обыкновенным акциям банка стоимостью 147,9 млн руб. офшорной компании и 13 млн акций ООО «Центр-К». Тогда владельцы бумаг обратились в суд и потребовали установить рыночную стоимость акций и взыскать с БМ-Банка и Коми 384,1 млн руб. ущерба. Также они потребовали в судебном порядке аннулировать перевод акций на лицевой счет комитета республики без регистрации перехода прав собственности.

О привлечении специализированного реестродержателя АО «ВТБ Регистратор» в качестве соответчика по арбитражному делу по видеоконференцсвязи ходатайствовали представители истцов на заседании 5 августа. Они отметили, что при подаче иска упустили этот момент и считают, что ущерб был причинен совместными действиями не только комитетом имущества Коми и банком, но и АО «ВТБ Регистратор». Юристы сообщили, что именно этого реестродержателя банк уведомил о необходимости перевода акций со счета истцов на счет комитета. Соответственно, убытки миноритариям причинила и структура ВТБ, которой следует разделить ответственность с остальными соответчиками, полагают представители миноритариев. Они также попросили суд исследовать документы «ВТБ Регистратор», на основании которых были переоформлены права собственности ООО «Центр-К» и Belenfield Investments Limited на акции Саровбизнесбанка.

Представители ответчиков возразили, что истцы злоупотребляют правом, поскольку у них было достаточно времени определить исковые требования и круг соответчиков. Юристы Коми добавили, что из уточненных требований неясно, чего именно истцы хотят добиться от реестродержателя. «В данном случае истец пытается затянуть судебное разбирательство. Ранее также было непонятно, почему требования истцов направлены к банку, если документы в депозитарий направлял непосредственно комитет. Какое право истцов нарушает банк — не совсем понятно»,— отметили юристы республики.

Вопреки их возражениям суд решил, что определение круга ответчиков является правом истцов, и удовлетворил ходатайство. Разбирательство продолжится в сентябре с участием представителей «ВТБ Регистратор». Ранее опрошенные „Ъ“ юристы отмечали, что истцы фактически пытаются отменить решение Замоскворецкого суда в арбитраже и шансы у них невелики, поскольку обстоятельства дела были установлены приговором суда по уголовному делу и не требуют дальнейшего доказывания, а также не могут быть опровергнуты. В свою очередь депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов сообщал, что 15% акций Саровбизнесбанка чиновники Коми якобы обменяли на 0,23% акций БМ-Банка, причинив республике ущерб на 1,2 млрд руб. По этому поводу он обратился в Генпрокуратуру РФ, о результате проверок пока не сообщалось.

Роман Рыскаль