Автозаводы увеличили отгрузку

Петербургские автопроизводители за два квартала увеличили год к году отгрузку машин на 20%, но снизили оборот на 29%. Эксперты полагают, что снижение оборота в данном случае может быть связано с ассортиментной политикой и перераспределением ресурсов предприятий, но при сохранении текущих объемов во втором полугодии оборот будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Автозаводы Санкт-Петербурга за два квартала 2025 года отгрузили автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы на общую сумму 45 млрд рублей, это на 20% больше, чем за первое полугодие 2024 года, следует из отчета Петростата. При этом оборот автозаводов за январь — июнь этого года к аналогичному прошлогоднему периоду снизился на 29%, составив 29,7 млрд рублей.

В 2021 году (по данным за два квартала) до ухода с российского рынка Nissan, Hyundai и Toyota объем отгруженных авто в деньгах составлял 256 млрд рублей.

Пока в Петербурге работают два автозавода: «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan), занимающийся крупноузловой сборкой кроссоверов X-Cross 7 и X-Cross 8 (клоны Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 Pro) и «Автомобильный завод АГР» (бывший Hyundai), выпускающий под брендом Solaris четыре модели: HS, HC, KRS и KRX (клоны модели Hyundai и Kia).

С 2022 года в простое находится бывший завод Toyota в Шушарах. Ранее обсуждался вариант выпуска на этой площадке Обуховским заводом (входит в концерн «Алмаз-Антей») электрокара E-Neva, но проект не был реализован. В 2024 году нынешние собственники (РФ ФГУП «НАМИ») планировали найти зарубежного партнера для сборки там премиального бренда Aurus, однако этот вариант перезапуска предприятия также заморозили.

Завод АГР, по собственным данным, с января по июнь реализовал 12 288 автомобилей Solaris. Количество регистраций моделей бренда за этот период составило 10 400. Число поставленных на учет машин бренда Xcite за первое полугодие, согласно отчету «Автостат Инфо», составило 3529. Всего за первое полугодие в Петербургской агломерации было продано 31 997 новых легковых машин: 24 810 в городе и 7187 в регионе.

По мнению автоэксперта Дениса Гаврилова, увеличение показателя отгрузки связано в первую очередь с ростом производства Solaris. Если смотреть на показатели производства Solaris, то они за шесть месяцев выросли на около 70% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В свою очередь, производительность «Автозавода Санкт-Петербург», наоборот, оказалась ниже, если сравнивать с прошлым годом, говорит эксперт.

Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев полагает, что снижение оборота в данном случае может быть связано с ассортиментной политикой и перераспределением ресурсов предприятий. Заводы выпускают продукцию, которая пользуется спросом и обладает при этом высокой маржинальностью. В коротком периоде это приводит к росту отгрузки, но снижает оборот. Во втором полугодии, скорее всего, оборот будет расти при сохранении текущих объемов отгрузки, прогнозирует эксперт.

Владимир Колодчук