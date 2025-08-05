Геленджик возглавил рейтинг доходности посуточной аренды жилья в России

Геленджик стал лидером по доходности посуточной аренды жилья среди российских городов-миллионников и популярных туристических локаций. По данным «Домклик», сдача стандартной квартиры площадью 35 кв. м в Геленджике принесла 42,5% годовых по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, город занял первое место по размеру чистого дохода от посуточной аренды после уплаты налогов — более 2,4 млн руб., что превышает показатели Москвы (около 2,1 млн руб.) и Сочи (2 млн руб.).

Эксперты отмечают, что при сохранении высокого спроса на морской отдых и росте цен на жильё, инвестиции в квартиры в Геленджике окупятся менее чем за 2,5 года.

Второе место по доходности заняла Казань с 31,2% (чистый доход более 1,5 млн руб.), третье — Санкт-Петербург с 30,3% (около 1,8 млн руб.). В десятку лучших также вошли Калининград, Уфа, Сочи, Пятигорск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Туапсе с доходностью от 24% до 28%. Москва показала 22% годовых.

В Краснодаре доходность составила 17,8% при чистом доходе 628 тыс. руб. Средняя доходность по крупным и курортным городам России зафиксирована на уровне 25,2%.

Анна Гречко