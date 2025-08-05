Трамп заявил об отказе крупных американских банков обслуживать его

Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие банки страны JPMorgan и Bank of America отказали ему в обслуживании по политическим причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

По его словам, в JPMorgan ему объявили, что у него есть 20 дней, чтобы перевести «сотни миллионов долларов наличными» в другой банк. Затем в Bank of America президенту отказали во внесении депозита на сумму более миллиарда долларов. Как сказал Дональд Трамп, отказ ему озвучил лично глава банка Брайан Мойнихэн.

«Поэтому я обратился еще к одному, еще к одному, еще к одному. В итоге я обошел все мелкие банки. То есть, я вкладывал по $10 млн сюда, по $10 млн туда»,— объяснил президент Соединенных Штатов телеканалу CNBC News. Он не сообщил, когда именно произошли описанные события.

JPMorgan обвинения Дональда Трампа отрицает. «Мы не закрываем счета по политическим причинам»,— сказали CNBC в банке. Представитель Bank of America от комментария американскому СМИ отказался.