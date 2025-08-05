В Дагестане опрокинулась «Газель» с 14 пассажирами

Пассажирский микроавтобус, в котором находились 14 пассажиров, опрокинулась неподалеку от населенного пункта Зубутли-Миатли в Кизилюртовском районе Дагестана. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России по Республике Дагестан Фото: Следственный комитет России по Республике Дагестан

По данным республиканского МВД, ДТП произошло около 12:30 на 751-м километре федеральной автодороги «Кавказ». 74-летний житель Хасавюртовского района, управляя автомобилем «ГАЗ 322132», при перестроении не уступил дорогу автомобилю, движущемуся попутно, и столкнулся с фурой DAF 95 XF430 под управлением 38-летнего водителя. Четыре пассажира «Газели» в возрасте 38, 51, 68 и 73 лет с различными телесными повреждениями были госпитализированы в центральную городскую больницу Кизилюрта.

Следователи Кизилюртовского межрайонного следственного отдела республиканского управления СКР проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об организации пассажирских перевозок даст республиканская прокуратура, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Юлия Рыбина, Махачкала