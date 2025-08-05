Донские фермеры начнут поставлять продукцию в X5 Group через агрегатор

В Ростовской области ООО «Югплод» займется организацией поставок плодоовощной продукции из небольших фермерских хозяйств в распределительные центры и торговые сети X5 Group. Руководитель проекта «Агроагрегатор» торговой сети «Пятерочка» Сергей Клюйко официально объявил о начале работы с партнером в регионе.

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Открытый в Самарском сельском поселении агроагрегатор стал первым в Ростовской области и 16 оператором, который сотрудничает с Х5. Агроагрегатор представляет собой «центр сбора» продукции местных фермеров, позволяя им формировать централизованные поставки в сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Агрегатор организовывает сбор, переборку, фасовку, калибровку, мойку, стикеровку, временное хранение и транспортировку продукции в распределительные центры X5. Также, он ведет юридическое и бухгалтерское сопровождение сбыта.

«Ростовская область, Юг страны, это – житница, где выращивается продукция, в которой мы очень заинтересованы», – подчеркнул Сергей Клюйко.

На территории предприятия расположены овощехранилище площадью в 6 тыс. кв. м и цех для переработки, мойки, фасовки и упаковки. Площадка отгрузки вмещает до 200 т плодов и овощей, а складские мощности позволяют в сезон хранить до 5 тыс. т. Главная цель запуска агроагрегатора – помочь фермерам сбывать продукцию на полки крупных ритейлеров. При этом, как заверили представители компании, даже небольшие хозяйства получают гарантированную «полку». Х5, в свою очередь, гарантирует хозяйствам объемы выкупаемой продукции в соответствии с потребностями магазинов, а также согласовывает ценовую политику.

По словам Сергея Клюйко, в смену логистический оператор способен перерабатывать около 120 т продукции. Например, в торговую сеть «Пятерочка» агрегатор уже отгрузил в тестовом режиме почти 500 т моркови, картофеля, свеклы, кабачка и лука. Сейчас ООО «Югплод» работает с 20 фермерами Дона. В штате предприятия – 40 сотрудников. По мере развития количество рабочих мест увеличится.

Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев, агроагрегаторы – своего рода мостик между сетями и малым сектором. «Это содействует увеличению доли местной продукции на полках магазинов, что является нашей основной задачей», - дополнил он.



«Потребитель донской продукции – требовательный: знает, чего он хочет. Поэтому качественный продукт нужно довести в том виде, в котором жители хотят его видеть. Я уверен, что это не последний агрегатор в Ростовской области. Предприятия, которые помогут фермерам выйти на потребителя, будут развиваться», – резюмировал первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.

Константин Соловьев