Спортивного комментатора Александра Гришина сбил поезд на станции «Битца»

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб на железнодорожной станции «Битца» в Московской области, когда переходил пути в неположенном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cska.ru Фото: cska.ru

«В ночь на 5 августа поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом... Мужчина переходил пути в неположенном месте»,— приводит ТАСС слова собеседника. Супруга комментатора подтвердила ТАСС, что он умер «в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь». Ему было 47 лет.

МК пишет, что машинист поезда уже рассказал следствию свою версию событий. По его словам, он увидел пешехода в последний момент. Предположительно, тот мог не заметить приближающийся состав из-за ливня.

С 2002 по 2004 год Александр Гришин работал на телеканале «7ТВ». С 2004 по 2015 год он был комментатором на телеканале «Спорт» (позднее — «Россия-2»). Затем продолжил карьеру на «Матч ТВ». С 2018 года комментировал соревнования по фигурному катанию на «Первом канале».

Александр Гришин работал на пяти Олимпиадах, а также комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу.

Таисия Орлова