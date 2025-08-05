В Кабардино-Балкарии десять женщин осуждены за фиктивные браки с иностранцами

Баксанский районный суд признал виновными в организации фиктивных браков с иностранными гражданами десять местных жительниц. Браки заключались для упрощенного получения иностранцами российского гражданства. Женщинам, в зависимости от степени их участия в преступной схеме, суд назначил от двух с половиной до пяти лет лишения свободы условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, которое велось МВД по КБР, с 2017 по 2021 год в республике действовала группа, в которую активно вербовали молодых женщин, которые нуждались в заработке. За регистрацию брака «невесты» получали от 20 тыс. до 40 тыс. руб. Посредники, подыскивавшие иностранцам подходящую пару, также имели свой процент — по 5 тыс. руб. со сделки. Оформление проходило по упрощенной схеме без проверки мигрантов — выходцев из Сирии, Вьетнама и Афганистана. Документы оперативно оформлялись сотрудницей баксанского ЗАГСа Назират Мамхеговой.

Сделка предполагала также, что три года женщина не могла развестись и повторно вступить в брак. Поэтому одна из подсудимых, которая в трехлетний период заключила мусульманский брак с местным жителем и родила ребенка, была вынуждена записать его отцом сирийского «мужа».

В МВД республики уточнили, что после вступления решения суда в законную силу все иностранные граждане, заключавшие фиктивные браки, будут лишены российского гражданства.

Александра Ларинцева, Пятигорск