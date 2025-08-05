ЮУрГУ получит 320 млн рублей на создание Центра промышленной роботехники

Южно-Уральский государственный университет выиграл грант для создания Центра промышленной роботехники. Вуз получит более 319,3 млн руб., сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Конкурс проводил университет «Иннополис». В нем участвовали 28 университетов и компаний из 18 городов России. Всего победившим в конкурсе вузам и предприятиям Министерство промышленности и торговли РФ выделит 1,1 млрд руб.

ЮУрГУ планирует направить полученные деньги на закупку оборудования и комплектующих, развитие кадрового потенциала, разработку новых технологических решений в области робототехники. Соучастниками проекта являются АО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» и завод «Русский робот». Деньги будут поступать до 2027 года.