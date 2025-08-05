Контрабандист трепанга заплатит в бюджет РФ 75 млн рублей

Приморский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании в бюджет РФ с местного предпринимателя 75 млн руб. ущерба, причиненного незаконным вывозом за пределы страны партией трепанга.

Ранее Артемовский городской суд признал 48-летнего жителя Владивостока виновным в незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК). Предприниматель был приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года

Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, установлено, что директор компании, осуществляющей экспорт биоресурсов, организовал вывоз через автомобильный пункт пропуска Краскино в Китай свыше 1 т сушеного трепанга стоимостью более 75 млн руб. Груз был перемещен через границу благодаря поддельным товаросопроводительным документам.

Сумму ущерба РФ в 75 млн руб. потребовал возместить в своем иске Приморский транспортный прокурор. Первореченский райсуд Владивостока иск надзорного ведомства удовлетворил. Не согласившись с решением суда первой инстанции, бизнесмен пытался его оспорить.

Алексей Чернышев, Владивосток