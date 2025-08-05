Береговая охрана КНР вытеснила японскую шхуну из акватории архипелага Дяоюйдао

Рыболовецкое судно, принадлежащее японской компании, зашло в территориальные воды Китая близ архипелага Дяоюйдао и было вытеснено в нейтральные воды, сообщает Синьхуа со ссылкой на Береговую охрану Китая.

Как сообщил представитель ведомства Гань Юй, японское судно незаконно вошло в акваторию архипелага в период с 1 по 4 августа. Он подчеркнул, что Дяоюйдао и прилегающие к нему острова являются исконной территорией Китая, и призвал японскую сторону немедленно прекратить всю незаконную деятельность в этих водах.

Дяоюйдао — группа островов в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня. Претензии на архипелаг предъявляет Япония, где эта территория носит название Сенкаку (Сенто) и относится к префектуре Окинава.

Эрнест Филипповский, Хабаровск