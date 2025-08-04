В Ярославле погиб 14-летний «зацепер»
В Ярославле на перегоне станций Лютово-Телищево Северной железной дороги был смертельно травмирован подросток 2011 года рождения. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России
По версии следствия, вечером 3 августа подросток упал из межвагонного пространства поезда в результате занятия зацепингом. От полученных травм ярославец скончался на месте.
Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время они устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, что за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ) грозит штраф до 4 тыс. руб.