Главные новости за 4 августа. Тамбов, Воронеж, Курск
Тамбовским Моршанском до назначения мэра будут управлять из облправительства.
«Эфко» планирует производство пищевых компонентов за 2,6 млрд под Воронежем.
В Курской области ликвидируют корпорацию развития.
Воронежскому арбитражному управляющему не удалось отменить приговор за растрату.
Предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценили в 3 млрд руб.
Экс-ректора Воронежского госуниверситета оставили под стражей до середины ноября.
В Тамбовской области могут отремонтировать две дороги за 2,7 млрд руб.
Здание ГТС в Воронеже обновит местный «Проектинжиниринг» за 582 млн руб.