Главные новости за 4 августа. Тамбов, Воронеж, Курск

Тамбовским Моршанском до назначения мэра будут управлять из облправительства.

«Эфко» планирует производство пищевых компонентов за 2,6 млрд под Воронежем.

В Курской области ликвидируют корпорацию развития.

Воронежскому арбитражному управляющему не удалось отменить приговор за растрату.

Предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценили в 3 млрд руб.

Экс-ректора Воронежского госуниверситета оставили под стражей до середины ноября.

В Тамбовской области могут отремонтировать две дороги за 2,7 млрд руб.

Здание ГТС в Воронеже обновит местный «Проектинжиниринг» за 582 млн руб.