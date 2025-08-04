Предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценили в 3 млрд рублей

Ущерб от нападения вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область превысил 3 млрд руб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью газете «Комсомольская правда». Он отметил, что эта сумма предварительная, и следователи продолжают свою работу.

По словам господина Бастрыкина, в СКР начали фиксировать преступления украинской армии с апреля 2025 года после того, как регион был полностью освобожден. Против бойцов ВСУ возбуждено более 600 уголовных дел. 213 из них направлены в суд, и более 230 военных уже получили приговоры.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за освобождение региона продолжались до 26 апреля 2025 года. За это время погиб 331 мирный житель, и более 550 человек пострадали от действий украинских военных. В числе обвиняемых по уголовным делам также иностранные наемники.

В конце июля Александр Бастрыкин сообщал, что следователи установили порядка 3,5 тыс. наемников из более чем 70 стран. 721 из них объявлен в международный розыск, 282 — заочно арестованы, 134 — получили обвинительные приговоры.

Как жители курской Суджи пережили украинскую оккупацию, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов