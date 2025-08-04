В Тамбовской области могут отремонтировать две дороги за 2,7 млрд рублей

Областное учреждение «Тамбовавтодор» объявило три конкурса на ремонт дорог в Тамбовской области общей протяженностью 83 км. Совокупная начальная стоимость контрактов составляет 2,7 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — облбюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самый крупный контракт с начальной ценой в 1,1 млрд руб. предполагает ремонт двух участков автодороги «Тамбов-Шацк» — Сосновка — Староюрьево — Первомайский общей протяженностью 34 км. На обновление еще 28 км этой дороги выделили 965,8 млн руб., а на 21 км автодороги «Сатинка — Медное — Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский» готовы направить 593,9 млн руб.

Работы по всем контрактам необходимо выполнить до 30 сентября 2026 года. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 18 августа. Итоги подведут 21 августа.

В конце марта врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов поручил провести проверку министерства автодорог и транспорта региона из-за непринятых областным «Тамбовавтодором» работ на 84,6 млн руб.

Егор Якимов