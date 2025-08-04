Экс-ректора Воронежского госуниверситета оставили под стражей до середины ноября

Ленинский райсуд Воронежа продлил срок содержания под стражей бывшего ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого, обвиняемого в даче взятки и в распространении в интернете порноматериалов (ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 242 УК РФ). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Уголовное дело против господина Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета ВГУ Юрия Трещевского рассматривается в Ленинском райсуде Воронежа с апреля этого года в закрытом режиме. Следующее заседание по делу назначено на 5 сентября.

Дмитрий Ендовицкий находится под стражей с середины апреля прошлого года. Он был задержан сотрудниками местного управления Следственного комитета России. По версии следствия, в 2022 году ректор через своего подчиненного, завкафедрой Юрия Трещевского, передал сотруднице Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его жены Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук. После задержания и заключения под стражу теперь уже бывшему ректору добавили эпизод о распространении в интернете порноматериалов. Вменяемые ученому преступления предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Находящегося под домашним арестом господина Трещевского судят за посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Вину подсудимые не признают.

Перед началом судебного следствия защита Дмитрия Ендовицкого ходатайствовала о переносе рассмотрения дела в другой регион. Прошение адвокатов было отклонено.

О неудачной попытке экс-главы ВГУ вернуть дело следствию — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий